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У Харкові затримали громадянку Естонії з партією мефедрону

У Харкові затримали громадянку Естонії з партією мефедрону

В ході операції «Рубікон» у Харкові затримали 27-річну громадянку Естонії, у якої виявили близько 500 грамів мефедрону. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Жінку зупинили 16 червня на території Київського району Харкова. Поліцейські звернули увагу на її підозрілу поведінку та зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння.

Під час перевірки у неї виявили два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною вагою близько 250 грамів кожен. Експрес-тест показав, що вилучена речовина є особливо небезпечним психотропом – мефедроном.

Після цього правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового проживання жінки. Після завершення слідчих дій її затримали.

Слідчі повідомили громадянці Естонії про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконного обігу психотропних речовин.

Агентство Телевидения Новости

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