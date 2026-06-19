Російський безпілотник атакував легковик у Харкові: загинув пасажир, водійка в лікарні

Увечері 19 червня у Харкові російський дрон атакував цивільний автомобіль. Одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російський безпілотник влучив у цивільне авто в Київському районі міста.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого. Згодом мер уточнив, що пасажир автомобіля загинув на місці.

«За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія поранено», – повідомив Терехов.

Типу безпілотника та обставини атаки уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

Агентство Телевидения Новости