Другое
Перейти к списку новостей
19.06.2026 22:05
Просмотров: 78

Російський безпілотник атакував легковик у Харкові: загинув пасажир, водійка в лікарні

Російський безпілотник атакував легковик у Харкові: загинув пасажир, водійка в лікарні

Увечері 19 червня у Харкові російський дрон атакував цивільний автомобіль. Одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Російський безпілотник влучив у цивільне авто в Київському районі міста.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого. Згодом мер уточнив, що пасажир автомобіля загинув на місці.

«За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія поранено», – повідомив Терехов.

Типу безпілотника та обставини атаки уточнюються. На місці працюють екстрені служби.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 