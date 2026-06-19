19.06.2026 22:05
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Російський безпілотник атакував легковик у Харкові: загинув пасажир, водійка в лікарні
Увечері 19 червня у Харкові російський дрон атакував цивільний автомобіль. Одна людина загинула, ще одна поранена.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Російський безпілотник влучив у цивільне авто в Київському районі міста.
Спочатку повідомлялося про одного постраждалого. Згодом мер уточнив, що пасажир автомобіля загинув на місці.
«За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія поранено», – повідомив Терехов.
Типу безпілотника та обставини атаки уточнюються. На місці працюють екстрені служби.