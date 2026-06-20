Двоє людей загинули, ще девʼять постраждали: наслідки обстрілів Харкова

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харкова, внаслідок яких загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 червня близько 3:50 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Холодногірському району м. Харкова. Пошкоджено житлові будинки. Загинув 76-річний чоловік. Ще восьмеро людей постраждали, серед них — шестирічний хлопчик.

Крім того, 19 червня орієнтовно о 21:40 російські військові атакували Київський район Харкова FPV-дроном (за попередніми даними, на оптоволокні). Влучання прийшлось по цивільному авто Audi Q5, який рухався дорогою.

Водій загинув на місці. Пасажирка дістала поранення та була госпіталізована.

За процесуального керівництва органів прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости