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На Харківщині під ударом опинився надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі
Окупанти обстріляли пішохідний перехід на залізничній станції на Харківщині.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Сьогодні близько 4:00 росіяни поцілили безпілотником у надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі», – написав Задоренко у Телеграм.
Унаслідок влучання пошкоджено асфальтове покриття та перила споруди.
«Поруч у цей час нікого не було – постраждалих немає», – зазначив Задоренко.
Також 19 червня близько 23:30 ворожа «молнія» влучила у цивільну вантажівку в Білашах.
«Водія та пасажирів у машині не було, минулося без постраждалих», – зазначив Задоренко.