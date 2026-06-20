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На Харківщині під ударом опинився надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі

На Харківщині під ударом опинився надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі

Окупанти обстріляли пішохідний перехід на залізничній станції на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні близько 4:00 росіяни поцілили безпілотником у надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі», – написав Задоренко у Телеграм.

Унаслідок влучання пошкоджено асфальтове покриття та перила споруди.

«Поруч у цей час нікого не було – постраждалих немає», – зазначив Задоренко.

Також 19 червня близько 23:30 ворожа «молнія» влучила у цивільну вантажівку в Білашах.

«Водія та пасажирів у машині не було, минулося без постраждалих», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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