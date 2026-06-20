На Харківщині під ударом опинився надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі

Окупанти обстріляли пішохідний перехід на залізничній станції на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні близько 4:00 росіяни поцілили безпілотником у надземний пішохідний перехід над залізничною станцією Дергачі», – написав Задоренко у Телеграм.

Унаслідок влучання пошкоджено асфальтове покриття та перила споруди.

«Поруч у цей час нікого не було – постраждалих немає», – зазначив Задоренко.

Також 19 червня близько 23:30 ворожа «молнія» влучила у цивільну вантажівку в Білашах.

«Водія та пасажирів у машині не було, минулося без постраждалих», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости