На Харківщині викрито збувача наркотиків: слідчі повідомили зловмиснику про підозру

У Берестині на Харківщині слідчі повідомили зловмиснику про підозру у збуті наркотиків.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 53-річний чоловік придбав наркотичний засіб та зберігав його за місцем проживання з метою подальшого збуту.

В ході операції «РУБІКОН» працівники поліції встановили, що фігурант реалізував дозу метадону та отримав за неї грошові кошти. Докази незаконної діяльності чоловіка зібрано та задокументовано в процесуальному порядку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.Порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости