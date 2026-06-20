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Українські шпажисти здобули бронзу чемпіонату Європи з фехтування

Українські шпажисти здобули бронзу чемпіонату Європи з фехтування

На третю сходинку п’єдесталу піднялася українська команда у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На шляху до медалі українці перемогли Чехію (45:39) та Угорщину (45:37), зазнали поразки у півфіналі від чинних чемпіонів Європи збірної Франції (33:45) і у поєдинку за бронзу були сильнішими за Швейцарію (44:31).

Для України це перша з 2017 року командна медаль ЧЄ у чоловічій шпазі.

Агентство Телевидения Новости

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