П’яна жінка зателефонувала на 102 та вигадала, що вбила чоловіка: що зробила поліція

Поліцейські Чугуївщини притягнули жінку до адміністративної відповідальності за вигадане вбивство.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До поліції надійшов виклик від 33-річної мешканки Печенізької громади, яка повідомила, що нібито завдала своєму чоловікові ножових поранень та вбила його.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, екіпаж групи реагування патрульної поліції та криміналіст. Правоохоронці оперативно перевірили повідомлення та встановили, що жодного кримінального правопорушення не сталося.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік заявниці живий та не має жодних тілесних ушкоджень. Жінка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, поводилася агресивно та не змогла пояснити причини свого звернення на спецлінію «102».

Через неправдиве повідомлення були безпідставно задіяні сили та засоби поліції, які в цей час могли реагувати на реальні злочини, дорожньо-транспортні пригоди, сімейні конфлікти чи інші надзвичайні події.

Кожен виклик на лінію «102» ретельно перевіряється, адже від оперативності дій правоохоронців нерідко залежать життя та безпека людей.

За завідомо неправдивий виклик спеціальних служб відносно громадянки поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З початку 2026 року працівники Чугуївського районного управління поліції вже склали 92 адміністративні протоколи за фактами завідомо неправдивих викликів спеціальних служб.

Агентство Телевидения Новости