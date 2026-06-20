У Харкові попрощалися з рятувальником, який помер у лікарні внаслідок удару по Харкову 15 червня

Церемонія прощання зі співробітником ДСНС Миколою Деркачем відбулася сьогодні, 20 червня, у Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

Рятувальник помер напередодні в лікарні після важких поранень, отриманих внаслідок повторного удару, якого росіяни завдали 15 червня.

Участь у громадській панахиді взяв міський голова Ігор Терехов.

«Дуже важко підібрати слова, адже ще три дні тому ми проводжали в останню путь наших героїв, які загинули під час тієї підступної атаки ворога. І сьогодні прощаємося з іще одним героєм, який віддав своє життя, щоб жили ми. Микола Іванович усе своє життя працював і робив усе можливе, щоб допомагати людям. Співчуття всім рідним і близьким, вічна памʼять герою!» – сказав мер.

Микола Деркач був начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майором служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи Деркача залишилися донька та мати.

Агентство Телевидения Новости