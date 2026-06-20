У неділю у Харкові низка трамваїв і тролейбусів змінить маршрути

Рух на низці трамвайних і тролейбусних маршрутів буде змінено у неділю, 21 червня, у зв’язку з виконанням робіт АТ «Харківобленерго».

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, з 9:00 до 17:00 електротранспорт курсуватиме так:

трамваї:№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом;№6: не курсуватиме;№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників.

тролейбуси:№13 та 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;№20: не курсуватиме;№31: від Північної Салтівки до ст. м. «Академіка Барабашова»;№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування за рахунок автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), інші – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».

На час відсутності руху трамваїв і тролейбусів курсуватимуть автобуси:

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України;№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України».

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