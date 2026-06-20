Скільки атак росіян відбили Сили оборони на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 20.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 66 разів атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону біля Ізбицького та Зибиного. Два бої тривають і в ці хвилини.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни тричі атакували позиції Сил оборони в районі Новоплатонівки та в бік населених пунктів Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали десять спроб загарбників просунутися в районах Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового, Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили вісім спроб загарбників йти вперед поблизу Калеників, Закітного та в бік населеного пункту Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

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