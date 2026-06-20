На Харківщині перекрито ділянку траси Київ – Харків – Довжанський

На Харківщині тимчасово перекрито рух на автомобільній дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«У зв’язку з безпековою ситуацією тимчасово перекрито рух для всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 459+316 – км 472+945 (від населеного пункту Пісочин до населеного пункту Люботин)», – йдеться у повідомленні.

За словами дорожників, об’їзд зазначеної ділянки здійснюється за затвердженою схемою, що додається.

Служба відновлення просить водіїв враховувати зазначені обмеження під час планування маршрутів та неухильно дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок відповідних служб.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Агентство Телевидения Новости