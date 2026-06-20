На Харківщині розшукали зниклу неповнолітню: пішла з дому та не повернулася

Поліцейські Берестинщини розшукали зниклу неповнолітню.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

До поліції звернувся житель Старовірівської громади із повідомленням про зникнення 16-річної доньки, яка напередодні пішла з дому та не повернулася.

На пошуки неповнолітньої були негайно орієнтовані всі наряди поліції.

Правоохоронці встановили місцеперебування дівчини та повернули її додому.

Відносно неповнолітньої жодних протиправних дій вчинено не було.

Після проведення необхідних заходів дівчину передали батькові.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітньою та її батьком щодо важливості дотримання правил особистої безпеки, необхідності підтримувати постійний зв’язок і своєчасно повідомляти рідних про своє місцеперебування.

Агентство Телевидения Новости