Зеленський попередив про загрозу масованого російського удару найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія вже підготувалась до нового обстрілу України. Тому українцям слід реагувати на тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Зеленський поінформував, що сьогодні вдень вже були нові удари рф по Україні «Шахедами». Ворог від ранку протягом дня застосував понад 200 дронів. Значну кількість безпілотників вдалось збити, але були і влучання.

«Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе», – сказав президент.

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