Окупанти дронами вдарили по поштовому терміналу у передмісті Харкова: виникла пожежа (фото)
У передмісті Харкова російські дрони атакували поштовий термінал.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок удару російських безпілотників виникла пожежа на території поштового підприємства. Коли на місце прибули підрозділи ДСНС, окупанти підступно завдали повторних ударів БпЛА», – йдеться у повідомленні.
Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. м. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали.
Попри постійну небезпеку та ризик нових атак, підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки пожежі.
За даними рятувальників, постраждалих немає.