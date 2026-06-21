Через аномальну спеку у Францію частково ввели «сухий закон»

У Франції через сильну спеку заборонили вживання алкоголю на частині заходів національного музичного фестивалю Fête de la Musique. Обмеження запровадили в 35 департаментах, де оголошено найвищий – червоний – рівень небезпеки.

Про це повідомляє BBC.

Як заявили в офісі прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню, для всіх заходів, організованих державою та її установами, надано вказівки не пропонувати алкоголь.

За прогнозами синоптиків, у неділю температура від південного заходу Франції через Паризький регіон до Бургундії становитиме +39…+40 °C, а місцями може досягати +41 °C. Очікується, що пік спеки припаде на понеділок.

Уряд закликав обмежити споживання алкоголю, щоб не перевантажувати служби екстреної допомоги та систему охорони здоров’я й дати медикам змогу зосередитися на допомозі найбільш уразливим категоріям населення.

Хвиля спеки триває вже кілька днів. Через неї у Франції скасували десятки залізничних рейсів і призупинили навчання в школах. За оцінками Météo-France, погодне явище зачіпає близько трьох чвертей населення країни.

Для полегшення наслідків спеки влада Парижа залишила міські парки та сади відкритими в нічний час.

Фестиваль Fête de la Musique проводять у Франції понад 40 років у день літнього сонцестояння. Торік його заходи лише в Парижі відвідали близько двох мільйонів людей.

Агентство Телевидения Новости