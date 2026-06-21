Поліція Харківщини затримала 19-річного торговця канабісом: що йому загрожує

У Чугуївському районі Харківської області правоохоронці викрили 19-річного місцевого жителя, який налагодив продаж канабісу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, молодик незаконно придбав та зберігав канабіс з метою подальшого збуту. Наркотичний засіб він продавав під час особистих зустрічей із покупцями за попередньою домовленістю.

Під час документування діяльності підозрюваного поліцейські зафіксували два факти продажу.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій у нього вилучили речові докази незаконної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів.

Суд відправив підозрюваного під варту. У разі доведення вини йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости