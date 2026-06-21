Під загрозою атаки російських БпЛА поліцейські Харківщини евакуювали пенсіонерку
На Харківщині поліцейські евакуювали 70-річну жінку із прикордонного селища Слатине, яке перебуває під постійною загрозою російських обстрілів. Під час евакуації окупанти вдарили по населеному пункту FPV-дроном.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
19 червня поліцейські офіцери громади здійснили евакуацію жительки прикордонної громади Харківського району зі Слатиного до координаційного центру в Харкові.
Через постійні обстріли та складну безпекову ситуацію жінка потребувала допомоги для виїзду до більш безпечного місця.
Під час проведення евакуаційних заходів російські війська атакували територію за допомогою FPV-дрона. Попри правоохоронці доставили жінку до координаційного центру.
У поліції закликали жителів населених пунктів, які перебувають під постійною загрозою ворожих атак, не зволікати з евакуацією до безпечніших районів.