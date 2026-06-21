Загроза КАБ для Харкова повертається: військовий розповів про нову тактику рф

Росія знову почала нарощувати вогневий вплив на Харків за допомогою керованих авіабомб, адаптуючись до змін на полі бою. Раніше українські військові знайшли контрміру проти таких ударів, але противник з часом змінив підходи.

Про це написав ветеран АТО та військовий Данило Акуленко.

За його словами, ситуація з ударами КАБами по Харкову є прикладом постійної адаптації сторін під час війни.

«Свого часу противник майже безперешкодно завдавав ударів по місту. Згодом ми знайшли контрміру, яка створила умови, за яких ворог фактично втратив можливість діставати до Харкова цим засобом ураження», – йдеться в повідомленні.

З часом російські війська адаптувалися та почали знову нарощувати вогневий вплив на місто.

«Втім, це знову питання часу, коли ми знайдемо вихід і з цієї ситуації. Найбільший жах полягає в тому, що в нашому випадку час вимірюється людськими життями», – написав Акуленко.

Агентство Телевидения Новости