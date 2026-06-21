На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували чотири рази

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 21 червня. Триває 1579 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби окупанти 66 разів атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази намагалися прорвати оборону в напрямку Ізбицького та в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз атакували позиції Сил оборони в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивали десять штурмів у районах населених пунктів Новоселівка, Ямпіль, Озерне та у бік Ольгівки, Дробишевого й Діброви. Два боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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