На Харківщині троє людей підірвалися на вибухівці, один із постраждалих загинув

21 червня у Богодухівському районі Харківської області троє цивільних підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Трагедія сталася поблизу села Клинова-Новоселівка Золочівської громади. Троє людей проходили дорогою біля зупинки, коли стався вибух.

Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, загинув 57-річний чоловік, житель села Ковалі Золочівської громади.

47-річна жінка дістала множинні осколкові поранення нижніх та верхніх кінцівок, обличчя та грудної клітини. Постраждалу доставили до місцевої лікарні. Інформація щодо стану другого постраждалого уточнюється.

Наразі проводяться заходи щодо евакуації загиблого.

Агентство Телевидения Новости