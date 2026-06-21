21.06.2026 22:19
Просмотров: 57
Росія атакувала Івашки 45 дронами: за три дні пошкоджено десятки будівель
Кілька днів поспіль російські війська масовано атакують село Івашки Золочівської громади на Харківщині. Внаслідок атак знищені десятки житлових будинків.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Протягом трьох днів у селі Івашки зафіксували 45 ударів російських безпілотників.
Внаслідок масованої атаки знищено два двоповерхові багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, а також господарські споруди.
За попередньою інформацією, серед цивільного населення постраждалих немає.