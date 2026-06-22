Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові

У ніч на 22 червня російський ударний безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Після удару на місці виникла пожежа.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, влучання було зафіксоване у фасадну частину багатоповерхівки на рівні 22-го поверху.

Після удару загорівся фасадний матеріал будинку, однак займання згасло. Також вибито близько десяти вікон.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждалих немає.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Агентство Телевидения Новости