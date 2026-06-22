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Тиждень у Харкові розпочнеться зі спеки та локальних дощів
Погода 22 червня у Харківській області буде теплою, але місцями з дощами та грозами. Вдень температура підніметься до +30 °C.
Про це повідомили в Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
На Харківщині у понеділок очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можливі грози. Вітер північно-західний, швидкість 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становила +12…+17 °C, вдень підвищиться до +25…+30 °C.
У Харкові ніч минула без опадів, вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Вдень повітря прогріється до +27…+29 °C.