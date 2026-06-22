На вулиці у Харкові затримали чоловіка з гранатою

Оперативники кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 на одній з вулиць міста Харкова зупинили 30-річного чоловіка.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під час огляду у громадянина правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату.

У ході подальшої перевірки поліцейські встановили, що затриманий облаштував таємне сховище зі зброєю. Схрон знаходився неподалік залізничної станції. Там оперативники виявили два автомати АК-74 та 120 набоїв. Зброя та боєприпаси вилучені для проведення експертиз.

Слідчим відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости