Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:06
Просмотров: 50

На вулиці у Харкові затримали чоловіка з гранатою

На вулиці у Харкові затримали чоловіка з гранатою

Оперативники кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 на одній з вулиць міста Харкова зупинили 30-річного чоловіка.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під час огляду у громадянина правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату.

У ході подальшої перевірки поліцейські встановили, що затриманий облаштував таємне сховище зі зброєю. Схрон знаходився неподалік залізничної станції. Там оперативники виявили два автомати АК-74 та 120 набоїв. Зброя та боєприпаси вилучені для проведення експертиз.

Слідчим відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 