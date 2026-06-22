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Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині
Через обстріли на Харківщині затримуються кілька поїздів.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
З міркувань безпеки на Харківщині затримуються поїзди:
№6407 Харків – Ізюм прямує із зупинки Безлюдівка +34 хвилини.
Також затримка приміського поїзда з Козятина:
поїзд №6255 Козятин – Шепетівка прямує з початкової +1:28.
Як наслідок із затримкою рушить і поїзд №6287 Шепетівка – Здолбунів.
«Просимо уважно слухати оголошення на місцях відправлення», – нагадують у компанії.