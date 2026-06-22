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Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів на Харківщині

Через обстріли на Харківщині затримуються кілька поїздів.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З міркувань безпеки на Харківщині затримуються поїзди:

№6407 Харків – Ізюм прямує із зупинки Безлюдівка +34 хвилини.

Також затримка приміського поїзда з Козятина:

поїзд №6255 Козятин – Шепетівка прямує з початкової +1:28.

Як наслідок із затримкою рушить і поїзд №6287 Шепетівка – Здолбунів.

«Просимо уважно слухати оголошення на місцях відправлення», – нагадують у компанії.

Агентство Телевидения Новости

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