Зранку Дергачівську громаду атакували БпЛА окупантів

Протягом дня Дергачівську громаду кілька разів атакували російські безпілотники.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Близько 5:00 російська «молнія» вдарила по подвір’ю приватного домоволодіння у Слатиному. Власники, які у цей час були вдома, на щастя, не постраждали», – зазначив Задоренко.

За його словами, також у проміжку між 5:00 та 6:00 ранку російський FPV-дрон упав на території слатинського стадіону. Внаслідок детонації заряду поле стадіону загорілося. Завдяки оперативній реакції місцевих мешканців пожежу вдалося швидко загасити.

Близько 11:00 та 13:00 FPV-дрони атакували Дергачі. У першому випадку ударний безпілотник упав на відкритій місцевості за межами міста, у другому – влучив у господарчу споруду в густонаселеному районі Дергачів.

За даними Задоренко, унаслідок удару споруду було зруйновано, а будинок поруч із нею пошкоджено. На місці події виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Обійшлося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости