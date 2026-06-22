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Скільки атак росіян відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Скільки атак росіян відбили ЗСУ на Харківщині з початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби окупанти 44 рази атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники три рази намагалися прорвати оборону в напрямку Вільчі та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни один раз атакували позиції Сил оборони в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік Борової, Дробишевого й Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

Більш детальна інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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