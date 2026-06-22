У пошкодженому обстрілами будинку на Північній Салтівці відновили перекриття

На вул. Соборності України продовжується відновлення 16-поверхового житлового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє міськрада.

Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там уже відновили 700 кв. м покрівлі, перекриття, стінову панель і вентиляційний канал. Крім того, фахівці замінили пошкоджені вікна.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення пошкодженої частини фасаду, оздоблення місць загального користування та заміни опорних конструкцій на одному з поверхів.

Агентство Телевидения Новости