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У пошкодженому обстрілами будинку на Північній Салтівці відновили перекриття
На вул. Соборності України продовжується відновлення 16-поверхового житлового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє міськрада.
Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там уже відновили 700 кв. м покрівлі, перекриття, стінову панель і вентиляційний канал. Крім того, фахівці замінили пошкоджені вікна.
Зараз у будинку тривають роботи з утеплення пошкодженої частини фасаду, оздоблення місць загального користування та заміни опорних конструкцій на одному з поверхів.