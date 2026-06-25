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Сьогодні у Харкові на станції метро відбудеться концерт

Сьогодні у Харкові на станції метро відбудеться концерт

О 16:30 у Харкові на станції метро «Історичний музей» пройде концерт.

Про це повідомляє міськрада.

У програмі візьмуть участь солістка Харківської філармонії Юлія Пересада, військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» Національної Гвардії України, зразковий ансамбль танцю «Мрія», солісти Дитячої академії естрадного мистецтва «Kinder Mix Show» та інші творчі колективи Харкова.

Концерт відбудеться сьогодні, 25 червня.

Агентство Телевидения Новости

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