Нові варіанти відновлення житлових будинків представили у Харкові

Нові концепції відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків у Харкові з’явилися на сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Фахівці КП «Харківський архітектурно-проектний центр» розробили візуалізації відновлення трьох багатоквартирних житлових будинків за адресами:

вул. Велозаводська, 30, вул. Академіка Проскури, 1 та вул. Квітки-Основ’яненка, 11.

Останній обʼєкт є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення.

Ознайомитися з новими концепціями та проголосувати можна тут.

Зараз на сайті вже доступні візуалізації відновлення 16 житлових будинків та одного ліцею.

Агентство Телевидения Новости