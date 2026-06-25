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Скільки атак росіян відбили з початку доби Сили оборони на Харківщині

Скільки атак росіян відбили з початку доби Сили оборони на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 25.06.2026 щодо російського вторгнення.

Від початку доби росіяни 83 рази атакували позиції Сил оборони, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 12 спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

Більш детальна інформація за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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