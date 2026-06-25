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FPV-дрон влучив у будинок в Немишлянському районі: прокурори фіксують наслідки
Правоохоронці фіксують наслідки влучання російського БпЛА по Харкову.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 25 червня 2026 року близько 13:25 збройні сили рф здійснили атаку на Немишлянський район Харкова із застосуванням, попередньо FPV-дрона.
Внаслідок удару пошкоджено паркан приватного домоволодіння.
Інформація про постраждалих не надходила.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).