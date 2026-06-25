У Харківський Політех призначено нову виконувачку обов’язків ректора

У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов представив виконувачку обов’язків ректора Галину Тимченко.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 червня 2026 року Тимченко призначено на цю посаду.

«Для нас стратегічно важливо зберегти й розвивати вищу освіту на Харківщині навіть в умовах Війни за Незалежність України. Саме «Політех» готує фахівців, які після нашої Перемоги братимуть активну участь у відновленні промисловості, економіки та інфраструктури країни. Бажаю колективу університету злагодженої роботи, нових досягнень і успішної реалізації всіх освітніх та наукових проєктів», — зазначив Олег Синєгубов.

Також начальник Харківської ОВА висловив вдячність ексректорові НТУ «ХПІ» Євгену Соколу за багаторічну працю на посаді, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток університету та вищої освіти України.

Агентство Телевидения Новости