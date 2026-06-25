Чотири сосни майже за 4 млн гривень: розслідування щодо дерев біля «Градусника» у Харкові

Прокурори відреагували на публікації у медіа та журналістські розслідування щодо можливого заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі та висадки декоративних дерев у центральній частині Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У матеріалах йдеться про суттєве завищення вартості хвойних насаджень, придбаних за кошти бюджету, зокрема закупівлю чотирьох сосен майже за 4 млн гривень та додаткові витрати на благоустрій прилеглої території.

Після оприлюднення цих даних Шевченківська окружна прокуратура міста Харків ініціювала внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата майна у великих розмірах в умовах воєнного стану.

У межах досудового розслідування буде перевірятись можливі зловживання під час формування вартості закупівлі, обґрунтованість вибору постачальника, а також відповідність фактично поставлених дерев умовам договорів та заявленим характеристикам.

Окрему увагу буде приділено обставинам формування очікуваної вартості закупівлі та можливому штучному завищенню ціни предмета закупівлі.

Слідство триває, встановлюються всі обставини можливого кримінального правопорушення та коло причетних осіб.

Агентство Телевидения Новости