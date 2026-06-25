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Через удари керованими авіабомбами по населених пунктах Куп’янщини загинула людина, ще четверо постраждали
Окупанти завдали ударів авіаційними бомбами по житлових будинках на околиці селища Великий Бурлук.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок атаки виникла пожежа та сталися руйнування в приватному житловому будинку на площі 150 кв.м. Пошкоджено ще шість приватних домоволодінь», – йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, одна людина загинула та ще четверо постраждали.
У селищі Приколотне Вільхуватської громади внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.
На місцях працювали підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.