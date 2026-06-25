Зеленський: Білорусь будує на кордоні об’єкти для російської «СВО»

Президент розповів про доповідь голови Служби зовнішньої розвідки щодо Білорусі.

Про це повідомляє Офіційний канал Президента України – Володимира Зеленського.

У Білорусі під впливом росії зводять військову інфраструктуру неподалік кордону з Україною.

«Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного», – йдеться у повідомленні.

Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів.

«Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої «сво», – підкреслив Зеленський.

Зеленський звернув увагу, що Білорусь уже отримала від України сигнали щодо такої діяльності та щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з росією з метою затягнути чи масштабувати війну.

«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для світу. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинено. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною», – резюмував президент.

Агентство Телевидения Новости