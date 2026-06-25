FPV-дрон росіян поцілив у балкон багатоквартирного будинку на Харківщині

БпЛА окупантів влучив у будинок у Слатиному на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Сьогодні близько 6:00 російський FPV-дрон поцілив по багатоквартирному будинку у Слатиному», – написав Задоренко у Телеграм.

Дрон влетів у балкон однієї з квартир, де й розірвався. Внаслідок влучання було пошкоджено квартиру, вибито кілька вікон в інших квартирах і під’їздах.

За даними Задоренко, ніхто з людей не постраждав.

Агентство Телевидения Новости