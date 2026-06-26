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Стало відомо про загибель під Мирним бійця штурмової роти з Харківщини

Стало відомо про загибель під Мирним бійця штурмової роти з Харківщини

На Донеччині загинув солдат Олександр Токар, старший стрілець-оператор штурмової роти. Військовий загинув рік тому під час бойових дій біля населеного пункту Мирне.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Олександр Токар народився 19 березня 1993 року. Навчався у ПТУ в місті Мерефа Харківської області, де здобув фах сантехніка-електрогазозварника 3 розряду. Працював на будівництві, захоплювався футболом.

18 травня 2024 року Олександра Токара прийняли на військову службу Харківським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Харківської області.

Захисник служив старшим стрільцем-оператором 2 штурмового відділення 1 штурмового взводу 1 штурмової роти військової частини А4640.

Олександр Токар загинув 10 червня 2025 року під час бойових дій біля населеного пункту Мирне Донецької області.

У військового залишилися мати та дружина.

Агентство Телевидения Новости

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