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Окупанти обстрілювали Харків і 16 населених пунктів області: є загиблі, поранені та значні руйнування

Окупанти обстрілювали Харків і 16 населених пунктів області: є загиблі, поранені та значні руйнування

Протягом доби обстрілів зазнали Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Двоє людей загинули, семеро постраждали. Для обстрілів Харківщини окупанти застосували близько восьми КАБів, шість БпЛА «Молнія», чотири FPV-дрони та 24 БпЛА, тип яких встановлюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові зафіксовано влучання БпЛА у Немишлянському районі. 

У Богодухові загинув 62-річний чоловік, постраждали чоловіки 44 і 64 років; у с. Новоселівка Великобурлуцької громади загинув 68-річний чоловік, постраждали 64-річна жінка і 60-річний чоловік; у сел. Приколотне Вільхуватської громади постраждали жінки 71 і 60 років; у с. Улянівка Богодухівської громади постраждав 41-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 65-річній жінці, яка 24 червня зазнала поранень внаслідок обстрілу в с. Канівцеве Великобурлуцької громади. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду, електромережі (сел. Золочів), залізничну інфраструктуру, фермерське господарство, чотири автомобілі (с. Губарівка), будинок (м. Богодухів);у Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, адмінбудівлю, електромережі (сел. Приколотне), чотири приватні будинки (с. Малий Бурлук), 6 приватних будинків (с. Новоселівка), приватний будинок (с. Жуків Яр);в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Слатине), приватний будинок (с. Руська Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новоолександрівка).

Агентство Телевидения Новости

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