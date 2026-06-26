На Південно-Слобожанському напрямку окупанти атакували вісім разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 червня. Розпочалася 1584 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 257 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ, зокрема 71 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції підрозділів ЗСУ в районах населених пунктів Стариця, Вільча та у бік населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Чайківка.

На Куп’янському напрямку росіяни п’ять разів атакували у районі Піщаного та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку окупанти 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Шийківка, Червоний Став, Ставки, Дробишеве, Лиман, Озерне.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости