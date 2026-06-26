Поїзди з Харкова та Запоріжжя затримуються більш ніж на дві години

Станом на ранок 26 червня кілька поїздів «Укрзалізниці» рухаються із затримками понад дві години через нічні обстріли.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Причиною затримок вказано вплив бойових дій.

Поїзд №7/8 Харків-Пас. – Одеса-Головна затримується на 2 години 47 хвилин. Прогнозований час прибуття – 09:29.

Поїзд №21/22 Харків-Пас. – Львів іде із затримкою 2 години 34 хвилини. Орієнтовний час прибуття – 13:52.

Поїзд №5/6 Запоріжжя-1 – Ясіня затримується на 2 години 19 хвилин. Прогнозований час прибуття – 14:42.

Також на 2 години 19 хвилин затримується поїзд №31/32 Запоріжжя-1 – Перемишль Головний. Орієнтовний час прибуття – 10:38.

Агентство Телевидения Новости