10 тис доларів з військовослужбовця за вплив на членів ВЛК: затримано військового лікаря

Співробітники Служби безпеки України в Харківській області спільно з Національною поліцією викрили та затримали за одержання хабаря лікаря Військового медичного клінічного центру Східного регіону, що знаходиться у місті Дніпро.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 38-річний начальник одного з відділень військової медичної установи, підполковник медичної служби, вимагав у військовослужбовця неправомірну вигоду в розмірі 10 тис доларів США. За ці гроші він обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії та сприяти звільненню цього військовослужбовця зі служби за станом здоров’я.

Військовий лікар вигадав протиправну схему: скласти підроблений медичний висновок з фіктивним діагнозом і рекомендаціями до хірургічного втручання, після чого провести таку операцію. Зловмисник запевняв військовослужбовця, що на підставі цих документів та за допомогою впливу на ВЛК його визнають непридатним до військової служби, встановлять фіктивну групу інвалідності, що у подальшому дасть можливість бути виключеним з військового обліку.

Встановлено, що для реалізації цієї оборудки лікар залучив інших посадових осіб військового медичного центру.У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання начальником відділення першого «траншу» неправомірної вигоди в розмірі 6 800 доларів США.

Під час передачі останньої частини обумовленої суми – 3 200 доларів США, співробітники СБУ затримали зловмисника у місті Дніпро «на гарячому».

Одночасно правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки за місцями мешкання фігуранта та його безпосереднього керівника, а також у службових приміщеннях Військового медичного клінічного центру Східного регіону.

Під час слідчих дій вилучено частину заздалегідь ідентифікованих грошей з першого «траншу», витяги з історій хвороби, телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також гроші, ймовірно здобуті злочинним шляхом.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів начальнику відділення повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших посадових осіб Військового медичного клінічного центру Східного регіону, причетних до злочину.

Агентство Телевидения Новости