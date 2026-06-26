Суд задовольнив позов прокуратури щодо звільнення земельної ділянки у Харкові: територію вартістю понад 130 млн грн повернуто громаді

Прокурори Київської окружної прокуратури Харкова в судовому порядку зобов’язали звільнити комунальну земельну ділянку.

Підприємство незаконно звело споруду та оформило на неї право власності через схему з реєстрацією неіснуючих споруд, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2021 році товариство з обмеженою відповідальністю звернулося до Харківської міської ради про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Йдеться про комунальну землю площею майже 3,7 га та вартістю понад 130 млн грн, що розташована у Київському районі міста.

Передача ділянки відбулась під приводом того, що на ній нібито знаходяться нежитлові будівлі, які належать підприємству.

У 2017 році у Держреєстрі речових прав на ці споруди зареєстровано право власності на підставі договору купівлі-продажу та реєстраційного посвідчення КП «Харківське БТІ» від 2002 року.

Однак насправді будь-які будівлі на ділянці відсутні. Так, відповідно до супутникових знімків, на цій землі є тільки один об’єкт, який з’явився лише у лютому 2022 році. Під час огляду встановлено, що фактично він являє собою складені один на один бетонні блоки у формі літери Г, які між собою навіть не скріплені.

Крім того, згідно з інформацією бюро технічної інвентаризації, реєстраційне посвідчення на вказану «споруду» у 2002 році не видавалося. Це свідчить про самочинне будівництво, адже ділянка для такої мети не відводилась, а підстави для набуття права власності на об’єкт були відсутні.

Київська окружна прокуратура м. Харкова звернулася до суду з позовною заявою в інтересах держави до підприємства про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.

Суд задовольнив вимоги прокурорів у повному обсязі: відповідача зобов’язано звільнити спірну землю та привести її у придатний для використання стан, зокрема шляхом знесення нежитлової будівлі.

Агентство Телевидения Новости