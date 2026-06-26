Внаслідок атаки БпЛА росіян загинула жінка: поліція документує воєнний злочин

Через обстріл міста Ізюм загинула жінка, ще троє цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

26 червня російські війська завдали удару по місту Ізюм Харківської області. За попередніми даними, окупанти застосували два ударні безпілотні літальні апарати.

Внаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місці події загинула 79-річна жінка. Ще троє цивільних отримали поранення, серед них дві жінки та один чоловік. Постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 11 автомобілів, які перебували поблизу місця влучання.За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Поліцейські документують наслідки чергової російської атаки та збирають докази воєнного злочину.

Агентство Телевидения Новости