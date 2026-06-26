Проєкт відбудови мікрорайону на Північній Салтівці: п’ять житлових секцій на 237 квартир
Концепцію відновлення Північної Салтівки представили на міжнародному рівні: мер Харкова Ігор Терехов презентував проєкт у польському Гданську.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Проєкт є прикладом нового підходу до відновлення житлових районів, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії, і передбачає будівництво п’яти житлових секцій на 237 квартир, інтегрованих з підземним укриттям на 900 людей. Також у комплексі планується зведення соціального житла, дитсадка, комерційних приміщень тощо.
Ігор Терехов підкреслив: концепція базується на створенні єдиного безпечного простору, де мешканці матимуть можливість жити, працювати, отримувати необхідні послуги.
«Наше головне завдання – зберегти громаду, не допустити виїзд людей з цього району. Ми створюємо універсальний прототип для інших міст», – зазначив Ігор Терехов.
Орієнтовна вартість пілотного проєкту – 35 млн євро.