У Венесуелі після землетрусів вже знайдено понад 500 загиблих

Кількість загиблих унаслідок сильних землетрусів у Венесуелі знову зросла і перевищила 500 людей.

Як пише Кореспондент, про це повідомило The Associated Press.

«Кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 589 людей, ще 2980 дістали травм», – йдеться у повідомленні з посиланням на тимчасового президента країни Делсі Родрігес.

Глва держави зазначила, що рятувальні операції та пошук людей під завалами ще тривають.

За словами Родрігес, штат Ла-Гуайра, який постраждав найбільше, взято під військовий контроль. Спеціальні бригади розподіляють їжу та воду.

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