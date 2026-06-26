У Харкові в квартирі на Григорівському шосе знайшли виснажених собак і тіла загиблих тварин

У Харкові правоохоронці та фахівці Центру поводження з тваринами виявили собак, яких роками утримували в антисанітарних умовах у квартирі на Григорівському шосе. Одну з тварин власниця квартири використовувала для жебракування біля станції метро «Холодна Гора», інші собаки залишалися замкненими у помешканні.

Про це повідомили в КП «Центр поводження з тваринами».

До поліції звернулися жителі будинку №57 по Григорівському шосе у Харкові, повідомивши про собак, які перебувають у небезпечному стані в одній із квартир першого поверху. За словами мешканців, помешкання було захаращене сміттям і мотлохом, у квартирі стояв різкий запах, а тварини перебували без належного догляду.

Мешканці розповідали, що собаки постійно вили, були виснаженими, облізлими та занедбаними. Під’їзд був захаращений сміттям та мотлохом. Сусіди повідомляли про тарганів, клопів, щурів і бліх, які поширювалися з квартири. За їхніми словами, приміщення було повністю завалене сміттям.

За викликом патрульної поліції на місце прибули спеціалісти КП «Центр поводження з тваринами». Поліцейські зафіксували, що собаки перебували на прибудинковій території та в під’їзді, що ускладнювало безпечний прохід.

У підприємстві розповіли, що протягом кількох років інспектори здійснювали перевірки за цією адресою та фіксували порушення правил утримання домашніх тварин. За результатами перевірок складали адміністративні протоколи, які направляли до суду.

Ще у 2021 році суд ухвалив рішення про конфіскацію собак із цієї квартири. Водночас рішення не було реалізоване у межах виконавчого провадження, через що тварини залишилися у власниці.

Після транспортування собак до КП «Центр поводження з тваринами» ветеринари провели обстеження тварин. У всіх собак виявили блошиний дерматит із численними гнійними ранами на тілі. В окремих тварин виявили ознаки ураження печінки та нирок, симптоми хронічного панкреатиту. В однієї собаки виявили новоутворення печінки, яке потребує хірургічного втручання.

Мешканці будинку неодноразово повідомляли про трупний запах із квартири та знаходження у тамбурі мертвих тварин. Під час подальших дій правоохоронці виявили тіла загиблих тварин у квартирі.

Наразі протоколи обстеження собак передаються правоохоронним органам. Вирішується питання щодо подальших процесуальних дій у межах законодавства про жорстоке поводження з тваринами.

Усі врятовані собаки перебувають у КП «Центр поводження з тваринами». Фахівці підприємства проводять ветеринарний догляд, лікування та реабілітацію. Після завершення лікування тварин планують передати до громадської організації Animals 911, де вони продовжать перебувати під наглядом.

Агентство Телевидения Новости