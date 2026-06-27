ЧС-2026: Франція обіграла резервний склад Норвегії, Сенегал розгромив Ірак
Шістнадцятий ігровий день чемпіонату світу-2026 з футболу запам’ятається розгромними перемогами Франції та Сенегалу над Норвегією та Іраком відповідно.
Про це повідомляє Чемпіон.
Хеттрик Дембеле приніс французам перемогу над резервним складом скандинавів.
Норвегія – Франція – 1:4
Африканці зробили заявку на вихід у плейоф.
Сенегал – Ірак – 5:0
Збірна Іспанії мінімально перемогла Уругвай.
Уругвай – Іспанія 0:1
Кабо-Верде завершив груповий етап без жодної поразки.
Кабо-Верде – Саудівська Аравія 0:0
Єгипет та Іран розписали нічию на ЧС-2026.
Єгипет – Іран 1:1
Бельгія впевнено розгромила Нову Зеландію.
Нова Зеландія – Бельгія 1:5
Який вигляд має турнірна таблиця після зіграних игор у групах G, H, I
Кабо-Верде стало першою збірною в історії чемпіонатів світу, яка вийшла до плейоф, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі. Єгипет уперше подолав груповий етап за сучасного формату турніру. Іранці ж залишаються за крок від вильоту. Для виходу далі їм потрібна поразка Хорватії або Алжиру, а також втрата очок ДР Конго у матчі з Узбекистаном.
Визначені пари 1/16 фіналу на ЧС-2026:
ПАР – КанадаБразилія – ЯпоніяНімеччина – ПарагвайНідерланди – МароккоКот-д’Івуар – НорвегіяФранція – ШвеціяСША – Боснія і ГерцеговинаАвстралія – ЄгипетКабо-Верде – Аргентина