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Вночі на Полтавщині розбився літак МіГ-29, пілот катапультувався
Уночі 27 червня 2026 року було втрачено зв’язок із винищувачем МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України, який виконував бойове завдання на Полтавщині.
Про це повідомляють у Повітряних Силах.
«Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», – йдеться у повідомленні.
Причини та обставини з’ясовуються.