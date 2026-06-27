На Харківщині чоловік побив дружину після сварки: поліція припинила насильство

Під час сварки чоловік побив дружину: поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

На виклик виїжджали поліцейські сектору протидії домашньому насильству Харківського районного управління поліції № 2.

Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік почав кидатись у бійку, в результаті чого кілька разів вдарив 54-річну жінку.

Щодо 66-річного чоловіка правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із зобов’язання заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою.

За вказаним фактом було зібрано матеріал, який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости